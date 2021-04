Airbus stuurt eerste Beluga met pensioen

De Beluga Number One gaat na bijna 27 jaar trouwe dienst met pensioen. Het is de tweede Super Transporter die uit de vloot weggaat.

De eerste Airbus Beluga ooit gebouwd vertrok vandaag voor het laatst vanaf Broughton naar Hamburg. De A300-600ST (Super Transporter) werd origineel gebouwd voor het vervoeren van oversized cargo. Door zijn opmerkelijke vorm die erg lijkt op de Beluga walvis werd het toestel al snel omgedoopt tot de Beluga.

Super Guppy

Toen Airbus in 1970 startte werden onderdelen vooral over de weg vervoerd. Al snel werd dit onpraktisch door de sterke groei in het aantal vliegtuigen dat geproduceerd moest worden. Ook de gespreide locaties bemoeilijkte het langdurige transport naar de eindassemblage lijn in Toulouse. Daarom werden vanaf 1972 de Super Guppy’s in dienst genomen. Dit waren flink gemodificeerde Boeing Stratocruisers uit de jaren 40. Door de hoge leeftijd en gelimiteerde laadruimte van de Guppy’s was er al snel behoefte aan een opvolger.

Airbus Beluga

In 1991 werd de Super Airbus Transport International (SATIC) opgericht om een opvolger voor de Guppy te bouwen. Het bedrijf gevestigd in Toulouse koos ervoor om een A300 om te bouwen. Deze gemodificeerde variant kreeg de naam A300-600ST Super Transporter toegewezen. Deze nieuwe oversized cargo freighter was groter, sneller en efficiënter dan de oude Super Guppy. In 1992 ging de bouw van het nieuwe toestel van start. In 1994 vond de maiden flight plaats en in 1995 werd ‘number one’ al in dienst genomen. In 1997 ging de laatste Super Guppy met pensioen en werd het takenpakket volledig overgenomen door de A300-600ST-vloot. Complete rompsecties en talloze andere onderdelen konden nu snel en efficiënt vervoerd worden naar de eindassemblagelijn in Toulouse.

© Airbus

De XL neemt het over

Nu, bijna 27 jaar later, is er weer behoefte aan groter, sneller en efficiënter. Airbus is van plan de vijf Beluga’s te vervangen door zes nieuwe BelugaXL’s. De XL is een gemodificeerde A330-200 freighter en heeft 30% meer capaciteit. Hij kan bijvoorbeeld twee complete A350 XWB-vleugels vervoeren, twee keer zoveel als zijn kleine broertje. De eerste XL is al sinds 2020 in dienst en er vliegen er inmiddels al drie. Vanaf 2021 worden de eerste Beluga’s uitgefaseerd. Number two staat al geparkeerd in Bordeaux en word binnenkort waarschijnlijk vergezeld door number one.