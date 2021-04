Boeing stopt 737 MAX-leveringen, veel toestellen aan de grond

Boeing heeft de afleveringen van nieuwe 737 MAX-vliegtuigen stopgezet vanwege elektriciteitsproblemen. Er stonden al ruim honderd toestellen aan de grond met dezelfde problemen. De aandelen van het bedrijf zijn met enkele procenten in waarde gedaald.

Begin april werd al bekend dat er tientallen 737 MAX-toestellen aan de grond zouden worden gezet. Volgens Boeing ging het toen om een mogelijk probleem in een specifieke groep 737 MAX-vliegtuigen. Boeing wilde destijds echter niet ingaan op de vraag hoeveel nog niet afgeleverde vliegtuigen met dezelfde problemen te maken hebben. Nu heeft Boeing bevestigd dat het de leveringen van nieuwe 737 MAX-toestellen geheel heeft stopgezet. Inmiddels weten we meer over wat het probleem is, maar ook dat de oplossing uren zo niet dagen per vliegtuig in beslag kan nemen.

Het probleem

In een groot artikel in The Seattle Times, inmiddels bekend als ‘Boeing insider’-krant, wordt tot in detail uitgelegd wat het exacte probleem is. Volgens dat artikel “zorgde een kleine verandering, die niet goed was doorgelicht, in het productieproces van Boeing’s 737 MAX voor een probleem met het elektrische systeem”. In plaats van rivets (klinknagels) zijn er fasteners gebruikt om een backup elektrische stroomvoorziening op zijn plaats te houden. Volgens Boeing werd het probleem ontdekt tijdens de bouw van een nieuwe 737 MAX. De gebruikte bevestigingsmaterialen (fasteners) zorgden volgens het artikel niet voor een volledig elektrisch aardingspad richting de stroomvoorziening.

Het probleem lijkt op het eerste oog niet zo gevaarlijk, hooguit een arbeidsintensief klusje om op te lossen. Toch is het problematischer dan je zou denken, zo beschreven we al in een eerder artikel. Een productiefout zoals deze is een recept voor allerlei serieuze elektrische problemen tijdens een vlucht. Vooral het feit dat dit probleem zo onopvallend heeft kunnen ontstaan is dus reden voor zorgen. Het zou tenslotte niet voor het eerst zijn dat een relatief onopvallende fout grote gevolgen heeft voor een vlucht met een 737 MAX. De kwestie raakt daarom ook, opnieuw, aan de bedrijfscultuur die heerst bij Boeing. Lees meer daarover in het onderstaande artikel: