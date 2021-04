Het elektrisch vliegen is begonnen! | Column Goof

De take off viel me qua geluid wel een beetje tegen. Best hard. Zo van prrrèèèèèèèè. Dat komt omdat bij een propellervliegtuig met name de propeller veel herrie maakt. Dat blijft. Ook bij elektrisch vliegen. En dat komt weer omdat een propeller bij lage snelheden domweg niet optimaal functioneert. Die is helemaal gekalibreerd voor de kruisvlucht. Weinig aan te doen. Good old aerodynamics.

Maar goed, de elektrische revolutie is wèl begonnen, op ons heerlijke, eerlijke groene vliegveld. Deze week was ik er zelf getuige van hoe een groot aantal touch-and-go’s werd gemaakt met de Pipistrel Electro.

De ranke vliegtuigjes doen – zo te zien – niet meer dan beloofd: lokaal trainingsrondjes draaien. Vooral de doorstart is indrukwekkend, omdat een elektromotor nou eenmaal veel koppel heeft. Even is het stil, en hùp, dan gaat het weer; lekker snel accelererend, en zó de lucht weer in. Voor het circuitwerk lijkt het platform dan ook èrg geschikt. Dat was ook de mening van de vliegtuigkenners Erik, Conny en André die samen met mij in het voorjaarszonnetje voor Hangar 61 zaten.

Alles bij de Eerste Elektrische Vliegschool lijkt up and running. Laatst was ik even op hun home-base, hier even verderop. De twee toestelletjes stonden trots te glimmen in de fraaie bling-bling-hangaar van Skydeck, met hun zacht-zoemende batterij-laders ernaast.

Je zou er een Playmobil-bouwdoosje van kunnen maken; zo prim & proper oogt het allemaal. Compleet met twéé poppetjes: een instructeur-met-geel-hesje, en een leerling met een miniatuur-David-Clark-headphone in haar hand.

Ik koop zo’n setje meteen. Ja, ik ben enthousiast! De nieuwe tijd, mensen. Elektrisch Vliegen. Het is eergisteren begonnen op Teuge.

Komt u binnenkort eens kijken?

Goof Bakker

Additional facts

Tip van Goof voor Matthijs de Haan, directeur van Vliegveld Teuge: een elektrisch circuit. Veel kleiner dan het normale. Geluidsoverlast is er niet, dus je kunt het circuit neerleggen waar je wilt. Kan dwars over de bebouwing van het dorp gaan. De vliegschool kan zodoende meer T&G’s in een uur maken. En als de motor uitvalt, kan de leerling gewoon naar de baan draaien, zoals dat honderd jaar geleden al bedacht is. Dat kan met de huidige circuits niet; door geluidsrestricties zijn de circuits overal mega-groot geworden. Hoeft nu niet meer. Het circuit kan weer lekker compact worden. Handig en veilig. Nog een stukje pure vooruitgang van Elektrisch Vliegen. Doen!