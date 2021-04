KLM vernieuwt interieur Boeing 737’s | Foto’s

KLM is begonnen met het vernieuwen van het interieur van veertien Boeing 737-800’s. De vernieuwde toestellen worden vooral ingezet op Europese vluchten.

Het interieur biedt passagiers in zowel Business als Economy meer comfort en extra beenruimte. De stoelen zijn 20 procent lichter in gewicht: dit zorgt ervoor dat de vliegtuigen minder kerosine verbruiken omdat het totale cabinegewicht 700 kilo lager ligt. Dit levert per vliegtuig per jaar een besparing op van 58 ton kerosine en een vermindering van 184 ton CO2-uitstoot. Voor de 14 toestellen samen betekent dit jaarlijks een besparing van 812 ton kerosine en een vermindering van 2.576 ton CO2-uitstoot.

Alle vernieuwde Boeing 737-800’s zijn voorzien van wifi, waarvoor passagiers vouchers kunnen kopen op het gratis portaal van KLM aan boord. Passagiers krijgen altijd standaard 30 minuten lang de mogelijkheid om gratis berichten te sturen. Elke stoel heeft een eigen USB-aansluiting waarmee apparaten tijdens de vlucht kunnen worden opgeladen. Grotere bagagebakken boven het hoofd bieden meer opslagruimte aan boord. De led-sfeerverlichting zorgt volgens KLM tot slot voor een frisse, rustgevende sfeer – afhankelijk van het moment van de dag.

“KLM wil haar passagiers op Europese vluchten nog meer comfort en stijl bieden en tegelijkertijd de CO2-uitstoot van vluchten verminderen. Daarom blijft KLM investeren in het product aan boord en in duurzaamheid, zodat we aan de verwachtingen van onze klanten kunnen blijven voldoen en sterker uit de crisis komen,” zegt Boet Kreiken, Executive VP Customer Experience bij KLM.

De implementatie van de vernieuwingen duurt tot maart 2022.