SAA-dochter Mango nu ook in de problemen

De plaatsvervangend CEO van de Zuid·Afrikaanse prijsvechter Mango Airlines kondigde in een e-mail aan het personeel aan dat de maatschappij gaat vragen om per 1 mei in ‘sakeredding’ te worden geplaatst. Dit houdt in uitstel van betaling en onder curatele stelling. Onder leiding van bewindvoerders moet de onderneming vervolgens gesaneerd worden.

Mango is een dochter van het noodlijdende South African Airways, dat zelf sinds meer dan een jaar in ‘sakeredding’ is en de komende maand dit saneringsproces hoopt al te ronden. Afgelopen najaar maakte de Zuid-Afrikaanse regering in dat kader meer dan € 600 miljoen vrij voor SAA. Ongeveer een kwart ervan was bestemd voor SAA-dochters SAA-Technical (onderhoud), AirChefs (catering) en Mango.

De toezegging van het ministerie van staatsbedrijven dat Mango zijn deel van de steun in januari kon tegemoetzien is echter niet gestand gedaan. Volgens Mango’s plaatsvervangend CEO William Ndlovu komt het geld pas in juni beschikbaar en is dat te laat. Mango’s schuldeisers hebben namelijk beslagleggingen aangekondigd als de schulden op 30 april niet betaald zijn, waardoor alle vliegtuigen aan de grond moeten blijven.

Volgens Ndlovu heeft Mango daarom geen andere keus dan zijn activiteiten per 1 mei te staken. De SAA-directie heeft inmiddels met deze stap ingestemd. Het woord is nu aan de aandeelhouder: het Ministerie van Staatsbedrijven. Dat – saillant detail – ook gaat over uitbetaling van de reddende fondsen.

De situatie is extra pijnlijk omdat Mango na de eerste lockdown in Zuid-Afrika, medio 2020 heropstartte en rendabel binnenlandse vluchten uitvoert.

Bert Zegger