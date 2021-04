Stratolaunch: het ‘dubbele vliegtuig’ vliegt weer | Video’s

Het breedste vliegtuig ter wereld, Stratolaunch, heeft gisteren haar tweede testvlucht gemaakt. Het dubbele vliegtuig, met bijnaam ‘the Roc’, wordt aangedreven door zes Boeing 747-motoren.

Het ruimtevaartbedrijf werd ooit opgericht door Paul Allen, mede-oprichter van Microsoft, en werd na zijn overlijden verkocht in 2019. Nadat the Roc twee jaar aan de grond had gestaan, keerde het gisteren vanaf Mojave Airport in Californië terug in de lucht. Het bijzondere dubbele vliegtuig is 117 meter breed en daarmee het breedste vliegtuig ter wereld.

In eerste instantie was het idee dat het vliegtuig raketten met satellieten aan boord tot een bepaalde hoogte zou brengen, vanwaar de raket dan zelf verder de ruimte in zou kunnen vliegen. Als klanten niet de gehele capaciteit wilden benutten konden ze het toestel en daarmee ook de kosten ‘delen’ met andere klanten, vanwege de dubbele romp. De nieuwe eigenaar, Cerberus Capital Management, heeft echter andere plannen. Het vliegtuig wordt nu gebruikt als lanceervoertuig voor herbruikbare hypersonische flight research vehicles, objecten die op vijf keer de snelheid van het geluid vliegen.

Currently performing various flight test maneuvers. pic.twitter.com/u9uMWzfrEK — Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021

Just completely a low approach over the runway. pic.twitter.com/UCEINXBQBi — Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021

Touchdown!! Successful flight tests to round out the day. What a beautiful sight. pic.twitter.com/gdssjvoN8x — Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021