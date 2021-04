Twee lesvliegtuigen gebotst in de lucht nabij Johannesburg

Maandagavond 26 april zijn in Zuid-Afrika twee Cessna 172 ’s in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Het ongeluk gebeurde ten zuidwesten van Johannesburg, ongeveer 15km ten zuiden van Soweto. Alle vier inzittenden zijn om het leven gekomen.

Het gaat om de Cessna 172M Skyhawk met registratie ZS-PXI, van Skyhawk Aviation, gevestigd op luchthaven Lanseria, en eenzelfde toestel met registratie ZS-OMN van de Central Flying Academy, van de Rand luchthaven zuidelijk van Johannesburg. Beide toestellen waren naar wordt gezegd bezig met een opleidingsvlucht.

Naar verluidt gaat het bij de plaats van het ongeluk om ongecontroleerd luchtruim en vond de botsing plaats boven een VOR-baken (GAV: VOR Grasmere). Het ongeluk is onderzoek bij de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteiten, die vooralsnog geen nadere mededelingen doen.

Op het tijdstip van het ongeval, 19:15u, is het in deze tijd van het jaar in Zuid-Afrika donker.

Bert Zegger