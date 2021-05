Frankrijk geeft vliegend personeel voorrang met vaccinatie

De Franse minister van Transport, Jean-Baptiste, bevestigde tegenover RTL dat het vliegend personeel voorrang krijgt voor het vaccin. Personeelsleden die naar specifieke bestemmingen vliegen komen in aanmerking voor een vaccin omdat deze bestemmingen hoog risicovol zijn. Vanaf 3 mei zijn de prikken te halen voor de bemanning. Met dit besluit volgt Frankrijk het advies dat al eerder gegeven werd door ICAO.

Bestemmingen

De Air France medewerkers die vliegen naar India, Zuid-Afrika, Chili, Brazilië en Argentinië komen in aanmerking voor deze voorrangsregel. Deze regel is in het leven geroepen na veel druk vanuit de Franse pilotenbond. Deze bond had haar niet-gevaccineerde piloten al eerder opgeroepen om de bestemmingen in de vijf risicolanden te weigeren. In totaal gaan er zevenentwintig vluchten vanuit Parijs naar deze risicolanden. Het risico op besmetting met een ernstigere variant is onacceptabel hoog vindt de bond.