Het allerleukste vliegtuig ooit? Dit is de ‘Super Guppy’

Om grote onderdelen van vliegtuigen van fabriek naar fabriek te transporteren worden al jaren mega-vrachtvliegtuigen zoals de Airbus Beluga en de Boeing Dreamlifter gebruikt. Maar deze toestellen zouden nooit hebben bestaan zonder een wel heel opmerkelijk toestel: de “Super Guppy”.

NASA

In het hart van de koude oorlog was Amerika in strijd met de toenmalige Sovjet-Unie om als eerste in de ruimte te komen: de spacerace. Om deze raketten te bouwen werden er in meerdere fabrieken verspreid over Amerika losse onderdelen gefabriceerd. Deze onderdelen waren groot en onhandig van formaat, dus het was een grote uitdaging om al deze onderdelen bij elkaar te krijgen. Deze grote onderdelen werden per boot bij elkaar gebracht. Dit kostte echter enorm veel tijd. Maar in 1962 kwam er een oplossing: de Guppy. De tijd om onderdelen in Florida, waar de raketten uiteindelijk in elkaar werden gezet, te krijgen werd verkleind van 18 dagen, naar 18 uur.

De eerste Guppy-variant. NASA/DFRC, Public domain, via Wikimedia Commons

De eerste variant van de Guppy was de Pregnant Guppy. Het ontwerp is gebaseerd op een van de eerste passagierstoestellen van Boeing, de 377 Stratocruiser. Het vliegtuig gebruikte onderdelen van verschillende andere vliegtuigen, volgens een ontwerp bedacht door een gepensioneerd US Air Force-piloot, Jack Conroy.

“Hij pitchte het idee aan NASA, om hen ervan te overtuigen dat ze behoefte hadden aan een vliegtuig als deze,” meldde John Bakalyar, programmamanager voor de Super Guppy bij de NASA. “Toen hij een concept van hoe het vliegtuig eruit zou zien aan het toenmalige NASA-management liet zien, reageerden zij ‘Dat ziet eruit als een zwangere goudvis'(lees: Pregnant Guppy), en de naam bleef hangen.”

Super Guppy

Conroy richtte een bedrijf op, Aero Spacelines, om het vliegtuig te bouwen en te exploiteren, dat uiteindelijk 5 meter langer was dan de Boeing 377, en het enige vliegtuig ter wereld was dat in staat was om de bovenste trap van een Saturnus raket voor het Apollo programma te vervoeren. Al snel bleek de Pregnant Guppy een succes. Om door te bouwen op dit succes werd er een nieuwe variant geïntroduceerd, de Super Guppy. Veel verschil zat er niet tussen de Pregnant en de Super Guppy, al was er wel een opmerkelijk verschil. De volledige voorkant opent als deur bij de Super Guppy, terwijl de Pregnant Guppy aan de achterkant geopend moest worden.

De Super Guppy in Airbus-livery. De Guppy was voor Airbus een zeer belangrijk onderdeel binnen de eerste ontwikkelingen van Airbus.

© NASA, Public domain, via Wikimedia Commons

In 1970 ging de definitieve versie van de Guppy voor het eerst de lucht in. De Super Guppy Turbine was ongeveer even groot als de oorspronkelijke Super Guppy, maar was gebaseerd op een op maat gemaakte midden-romp in plaats van een oude Boeing 377. De vloer in het laadruim kon hierdoor verbreed worden van iets minder dan drie meter, naar een ruimere vier meter.

Het toestel was nog steeds een grote cocktail van verschillende vliegtuigonderdelen. Zo kwamen de cockpit, vleugels en staart van een Boeing 377 en het neuswiel van een Boeing 707. De motoren kwamen van een Lockheed P-3 Orion, een anti-onderzeeër vliegtuig, maar met propellers van een C-130 Hercules-transportvliegtuig.

Airbus

Het unieke toestel met voor die tijd goede prestaties trok de aandacht van het toen nog jonge Airbus. Zij waren druk bezig met de ontwikkeling van de Airbus A300 en zij kampten met hetzelfde probleem als NASA. Net als NASA moest Airbus grote, relatief lichte onderdelen van hot naar her transporteren. Hiervoor was de Guppy perfect. Iconisch is dat een toestel met de bouwfilosofie van Boeing heeft meegeholpen aan de ontwikkeling van wat later de grootste concurrent van Boeing zelf zou zijn: Airbus. Airbus kocht twee Guppy’s in 1970 en sleepte later de rechten binnen om zelf de Guppy te produceren. Ze bouwden naast de twee gekochte Guppy’s nog twee extra Guppy’s.

De F-BGTV op haar laatste rustplek in het VK.

Alan Wilson, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Inmiddels heeft Airbus een eigen transportvliegtuig gebouwd en dus is de Guppy niet meer nodig voor Airbus. Echter heeft NASA nog wel een Guppy in gebruik, al is dit niet meer de originele die zij ooit hadden. NASA was toe aan vervanging van zijn verouderde originele Super Guppy, die al sinds 1965 vloog, dus kochten ze het jongste toestel in de vloot van Airbus.

“Ons huidige toestel, staartnummer 941, werd in 1997 via een internationale bestelling van Airbus gekocht. Het is de allerlaatste Super Guppy die werd afgebouwd, en de enige die nog vliegt. Aanvankelijk werd het vooral gebruikt om onderdelen van het internationale ruimtestation te vervoeren van de plaats waar ze werden gemaakt, naar de plaats waar ze werden getest en naar de plaats waar ze werden gelanceerd”, zegt Bakalyar. Deze Guppy is werkelijk uniek. Toen hij eind jaren ’70 werd gebouwd, waren er geen Boeing 377-frames meer om te gebruiken, dus heeft Airbus hem geassembleerd met onderdelen van de oorspronkelijke Pregnant Guppy.

