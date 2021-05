Vliegtuig op waterstof maakt noodlanding in VK

Een speciaal gemodificeerde Piper PA-46 van het Britse bedrijf ZeroAvia heeft donderdag een noodlanding gemaakt in een weiland net buiten de luchthaven van Cranfield. Het toestel heeft speciale apparatuur aan boord waarmee het mogelijk wordt gemaakt om op waterstof te vliegen. Beide inzittende bleven ongedeerd.

ZeroAvia is een bedrijf dat zich specialiseert in het vliegen met een waterstofbrandstofcel. Eerder dit jaar kondigde het bedrijf al aan dat het begint met de ontwikkeling van een passagierstoestel met ruimte voor vijftig mensen. Een van de investeerders van dit project is British Airways.

De Piper PA-46 dient als een technologie demonstratie toestel. Tijdens een van de testvluchten kreeg het vliegtuig problemen en moest er in een weiland geland worden. De linkervleugel is volledig afgescheurd van de rest van het toestel. Wat voor impact dit heeft op de ontwikkelingen van het bedrijf is niet bekend.