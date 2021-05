Eerste vakantievlucht van Corendon na maanden stilzitten

De Nederlandse tak van Corendon maakte zaterdag na maanden stilzitten haar eerste vakantievlucht. De vlucht vertrok vanaf Schiphol richting het Spaanse eiland, Gran Canaria.

Na het succes van de eerste proefvakantie op Rhodos, georganiseerd door Transavia en Sunweb, waren nu Corendon en TUI aan de beurt om een proefvakantie te organiseren. Voor de reis waren 68.000 aanmeldingen tegen een prijs van 800 euro per persoon.

Steven van der Heijden, CEO van Corendon meldt in een persbericht: “Samen met de overheid bereidt de reisbranche zich voor op het moment dat de reisbeperkingen worden opgeheven. Deze proefvakantie met bewegingsvrijheid is een belangrijke stap en daar leveren we vanuit Corendon graag een bijdrage aan. Want uiteindelijk wil elke vakantieganger zich straks natuurlijk vrij kunnen bewegen op de bestemming en niet alleen in zijn hotel verblijven, hoe mooi en luxe dat hotel ook is. Het einddoel van ons allemaal is: deze zomer weer zorgeloos vakantie vieren in het buitenland.

Naast het reizen zijn deze proefvakanties onderdeel van verschillende onderzoeken die de overheid samen met de reisbranche heeft opgezet. De eerste proefvakantie was zoals hierboven genoemd naar Rhodos, hier mochten de vakantiegangers niet van hun hotel. Gedurende de reis naar Gran Canaria mocht dit echter wel. Gelijke test zullen worden gedaan voor auto-, trein- en busvakanties. Deze onderzoeken zijn van groot belang om te kunnen bepalen onder welke voorwaarden we weer veilig en verantwoord op vakantie kunnen gaan.