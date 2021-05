Londen City wordt eerste grote luchthaven die volledig op afstand bestuurd kan worden

Luchtverkeersleiders zitten normaal in een toren met grote ramen die uitkijken over de start- en landingsbaan van het vliegveld. Maar de nieuwe toren op London City maakt het echter mogelijk om het vliegveld te beheren vanuit een kantoorgebouw in Swanwick, Hampshire, ongeveer 80 mijl verderop.

In de nieuwe 50 meter hoge digitale verkeerstoren zitten 16 HD-camera’s: waarvan er veertien statisch zijn en twee die kunnen draaien, kantelen en zoomen. De toren heeft metalen spikes bovenop om vogels bij de camera’s weg te houden en elke camera heeft een zelfreinigend mechanisme om te voorkomen dat insecten en zand de lenzen vuil maken. Het project heeft iets minder dan 20 miljoen pond gekost.

Live video-, audio- en radargegevens worden doorgestuurd naar het “kantoor” van de luchtverkeersleider NATS, waar ze worden weergegeven op 14 schermen in een controlekamer. De bewegende beelden kunnen worden aangevuld met nuttige informatie, zoals de call signs van vliegtuigen, de hoogte, de snelheid en de weersomstandigheden. Dankzij deze augmented of enhanced reality-weergave kan eenzelfde aantal verkeersleiders een groter aantal vliegtuigbewegingen afhandelen. De luchthaven zal 45 vliegtuigbewegingen per uur aankunnen, tegenover 40 in 2019.

De luchthaven begon in 2016 met de planning van een digitale toren, toen ze zich realiseerde dat ze aanzienlijk zouden moeten investeren in de oude verkeerstoren als onderdeel van haar recentelijke uitbreiding. De remote tower-technologie is ontwikkeld door Saab Digital Air Traffic Solutions en is getest op afgelegen luchthavens in Zweden. “Dit is de eerste grote digitale verkeerstoren van het Verenigd Koninkrijk en vertegenwoordigt een belangrijke technologische en operationele prestatie”, zei Juliet Kennedy, operationeel directeur bij NATS.

Alison FitzGerald, COO van London City, merkt op dat het op afstand besturen “altijd een wenkbrauw doet fronsen” bij passagiers, hoewel dit geen kostenbesparende maatregel is: “Dit gaat niet over het verwijderen van luchtverkeersleiders. Het gaat er meer om, om het veiliger en efficiënter te maken.”