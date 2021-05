Embraer schuift lancering E175-E2 op lange baan

Embraer heeft aangekondigd dat de lancering van de E175-E2 met een jaar heeft verschoven naar 2024.

Antonio García, Embraer’s Chief Financial Officer, meldde: “Gezien de huidige marktomstandigheden voor de commerciële luchtvaart, heeft Embraer de start van de activiteiten van de E175-E2 met een jaar verschoven naar 2024.” “We hebben de lancering van de E175-E2 verschoven van 2023 naar 2024 omdat we in de komende maanden geen wijziging van de scope clause in de VS verwachten”. Een scope clause maakt deel uit van een contract tussen een grote luchtvaartmaatschappij en de vakbond van haar piloten waarbij het aantal en de grootte van de vliegtuigen die door de regionale dochtermaatschappij van de luchtvaartmaatschappij mogen worden gevlogen, worden beperkt.

In augustus 2020 heeft Embraer de eerste vertraging van de E175-E2 bevestigd. Als gevolg van de wereldwijde Covid-19-pandemie en diverse tegenslagen heeft Embraer een nieuwe datum vastgesteld op 2023. De oorspronkelijke datum was de tweede helft van 2021.

In de tussentijd zal het bedrijf de certificeringswerkzaamheden voor het vliegtuig voortzetten. Embraer blijft zijn bestverkopende vliegtuig aanbieden, de E175, waarvan het tot dusver meer dan 660 stuks heeft geleverd. Embraer heeft ook een order van 132 E175-vliegtuigen. Dus de E175-E2 is niet de prioriteit.