30 reizigers uit India testen positief in Italië

Afgelopen week zijn 30 reizigers van een vlucht vanuit Amritsar naar Rome bij aankomst positief getest op het coronavirus. In India gaat er momenteel een gigantische coronagolf door het land. Alle reizigers van de vlucht zitten in quarantaine.

Volgens The New Indian Express zijn tenminste 30 reizigers positief getest op COVID-19 na hun aankomst in Rome vorige week. De reizigers vlogen op een repatriëringsdienst van Air India tussen Amritsar en Rome. De vlucht vervoerde in totaal 242 passagiers, waardoor er slechts een paar lege stoelen over waren op de Boeing 787-8.

Bronnen zeggen ook dat twee van de gevallen aan boord leden van het cabinepersoneel waren. Deze bemanningsleden kunnen het virus ook onder andere passagiers hebben verspreid, waardoor het risico nog groter wordt. Alle 242 reizigers aan boord zijn in quarantaine geplaatst om na te gaan of zich onder hen nog andere gevallen voordoen.

Italië te laat dicht

Dit was de laatste vlucht uit India voordat de nieuwe reisbeperkingen voor Italië van kracht werden. Vanaf afgelopen donderdag (de vlucht in kwestie was afgelopen woensdag) mogen alleen Italiaanse inwoners het land binnen en moeten zij bij aankomst een quarantaine van 10 dagen doorstaan. Hoewel de vlucht Amritsar-Rome technisch gezien niet onder deze maatregel valt, hebben de autoriteiten ervoor gekozen iedereen in quarantaine te plaatsen omdat er zich aan boord een schrikbarend aantal gevallen heeft voorgedaan.

Deze gevallen doen zich voor ondanks dat Italië een negatieve test voor alle passagiers eist voordat zij aan boord van de vlucht gaan. Dit betekent dat de 30 gevallen zich hebben voorgedaan ondanks dat alle passagiers vóór de vlucht zijn getest. Dit is niet de eerste vlucht uit India met veel positieve gevallen. Enkele weken geleden brak een andere vlucht uit India het record voor positieve gevallen aan boord. Een Vistara A321neo van Delhi naar Hong Kong vervoerde een schokkende 47 positieve passagiers. De vlucht dwong Hong Kong om alle vluchten uit India voor onbepaalde tijd te verbieden, vooral gezien de nieuwe varianten en de hoge gevallen in India.