Hoeveel kost het om een vliegtuig vol te tanken?

Duizenden liters kerosine wordt er verbruikt om honderden passagiers en tonnen vracht de wereld rond te vliegen voor een relatief lage ticketprijs. Hoeveel brandstof heeft een vliegtuig nodig? En wat kost het eigenlijk?

Elk vliegtuig is anders en heeft elk vliegtuig daarom een andere hoeveelheid brandstof nodig om te vliegen. Naast de grootte en de efficiëntie van het vliegtuig, zijn er nog andere factoren die het brandstofverbruik beïnvloeden, zoals de lengte van de vlucht, de taxitijd, het gewicht van de vracht, het weer en nog veel meer. Sommige maatschappijen kiezen ervoor om brandstof te tanken voor de heen- en terugreis. Dit is vooral gebruikelijk bij kortere vluchten, waarbij de brandstof op de thuisluchthaven goedkoper is dan op de plaats van bestemming.

Hoeveel kost het?

Uiteraard is kerosine iets anders dan benzine. Dit betekent dat de prijzen minder variëren dan bij een benzinestation, en dat er minder concurrentie is aan de pomp. Maar dat is nog steeds geen antwoord op de vraag hoeveel brandstof per vliegtuig per vlucht kost. Hier zijn enkele voorbeelden van routes samengesteld door The Points Guy van hoeveel luchtvaartmaatschappijen gemiddeld hebben uitgegeven aan brandstof in 2019 per vlucht:

New York JFK Airport naar London Heathrow – $27.270

Retourtje naar JFK vanaf London Heathrow – $33.411

New York JFK naar LAX – $10.757

LAX naar Tokyo Narita – $19.190

Chicago naar Miami – $4.747

Miami naar Chicago – $7.201

De prijzen kunnen dus naar de tienduizenden dollars stijgen, afhankelijk van korte of lange vluchten. Verstoringen in de olievoorziening kunnen de brandstofkosten voor luchtvaartmaatschappijen veranderen. Dezelfde dingen die de benzineprijzen beïnvloeden, zullen ook de kerosineprijzen beïnvloeden. De schommelingen in de kerosineprijzen kunnen een impact hebben op de ticketprijzen, maar dit is niet noodzakelijk onmiddellijk. Er is geen direct verband tussen een enkele verandering in de olieprijs en een specifieke verandering in de kosten van een vliegticket.