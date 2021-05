Modernisering Lufthansa zet voort: 10 nieuwe vliegtuigen

Lufthansa heeft maandag aangekondigd om van zowel Boeing en Airbus 5 toestellen elk aan te schaffen. Doel van de aankoop is de brandstofefficiëntie van de vloot te verhogen. Hiermee is het definitief einde oefening voor de verouderde A340’s.

Het management van Lufthansa heeft groen licht gegeven voor de aankoop van vijf Boeing B787-9 vliegtuigen. Deze Dreamliners moeten al eind dit jaar gaan vliegen voor de Duitse maatschappij. De vijf Airbus-toestellen zullen pas rond 2027 de lucht in gaan. Lufthansa heeft gekozen voor de A350-900. De vervroegde levering van de Boeing-vliegtuigen was mogelijk omdat zij al waren geproduceerd voor andere luchtvaartmaatschappijen die de Dreamliners niet ontvangst konden nemen wegens de gevolgen van de pandemie voor de reisindustrie.

Lufthansa zei dat de nieuwe toestellen ongeveer 2,5 liter brandstof per passagier per 100 gevlogen kilometers zullen verbruiken, ongeveer 30 procent minder dan veel van de huidige en eerder gebruikte modellen. De aankoop was in overeenstemming met de voorwaarden die de Duitse overheid stelde als onderdeel van het reddingsakkoord van de regering.

Deze modernisering van de vloot betekent dat de laatste spijker in de kist is geslagen voor de A340’s van Lufthansa. Deze plannen waren allang bekend, maar definitieve vervanging was er tot voorheen niet. Lees in dit recente Up-artikel waarom de A340 geen succes meer is.