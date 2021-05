Rake klappen voor de Superjumbo: Malaysia Airlines stuurt A380’s met pensioen

Malaysia Airlines is de meest recente maatschappij die een rake klap uitdeelt aan de A380. Alle zes Superjumbo’s in de Maleisische vloot gaan verdwijnen. Hiermee is er nog een maatschappij die geen heil meer zit in de dubbeldekker.

“We zijn ons bewust van de uitdagingen om dit vliegtuig te verkopen, maar we zijn nog steeds op zoek naar manieren en middelen om onze A380-vloot af te stoten,” – “Op dit moment is het management ervan overtuigd dat de A380 niet past in het toekomstplan.” Aldus CEO Izham Ismail in een online persbriefing eerder deze week. Malaysia Airlines streeft ernaar tegen 2025 in totaal 83 vliegtuigen te hebben, waarbij de geplaagde luchtvaartmaatschappij in 2023 break-even wil draaien. Dit is in lijn met een volledig herstel van de vraag naar luchtvervoer.

De 100ste geproduceerde A380 in dienst van Malaysia. Russell Lee, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Malaysia Airlines was een van de laatste klanten van Airbus die voor de superjumbo tekenden. De eerste levering vond plaats in 2012. De laatste die – in 2013 – werd geleverd was de 100e A380 die werd geproduceerd. Er werd al vaker getwijfeld aan de levensvatbaarheid van de A380. In verschillende stadia in de afgelopen jaren heeft Malaysia Airlines maatregelen overwogen, zoals het verkopen van de dubbeldekkers of het verzelfstandigen ervan in een afzonderlijke luchtvaartmaatschappij die de A380’s zou charteren om moslims in heel Zuidoost-Azië op de hadj- en Umrah-bedevaarten naar Saudi-Arabië te brengen.

Afgelopen maand werd de A380 vloot van Ethiad Airways ook al aan de grond gezet. Volgend de CEO van Ethiad, Tony Douglas, waren de A380’s “een prachtig product, maar ze zijn niet langer commercieel houdbaar.”