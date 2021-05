Vliegverbod voor de bühne | Benno Baksteen

Tegen de klippen op houden onverstoorbare en plichtsgetrouwe KLM-bemanningen onmisbare luchtvaartverbindingen zoveel mogelijk in stand, schrijft Benno Baksteen.

Onmisbaar, want hoe komen bijvoorbeeld zeelieden anders nog thuis of bij hun schip en hoe bereiken vaccins en andere belangrijke goederen anders de plekken waar ze hun werk moeten doen.

Onverstoorbaar en plichtsgetrouw, want zo leuk is vliegen niet meer met hotelkamers als gevangenis en zware schema’s met soms lange grondstops om verblijf in oorden met verplichte quarantaine te voorkomen. Plus daarbij de hoge frequentie van zinloze testen, opgelegd door de Nederlandse overheid vanwege de beeldvorming.

Tegen de klippen op, want ondanks alle problemen hebben de flexibiliteit en de creativiteit van alle KLM’ers er voor gezorgd dat toch nog zoveel geld wordt verdiend dat de 1 miljard van de dure lening van de overheid nog steeds niet op is. Zodat de garantie van de overheid voor bankleningen nog niet wordt aangesproken.

Overheid

Helaas blijft diezelfde Nederlandse overheid twee van de grootste klippen voor de KLM opwerpen. De eerste is het, in afwijking van andere landen, blijven eisen van aanvullende testen voor passagiers bovenop de gebruikelijke PCR-test. De tweede is het opleggen van vliegverboden die gelden voor bijna de hele wereld. Beide zijn vrijwel zinloos en beide zijn dan ook vooral bedoeld voor de beeldvorming.

Volkskrant, 27 april 2021, pagina 6

De schade is daardoor voor de KLM onnodig groot en het terugbetalen van de lening wordt daardoor moeilijker. Maar wellicht kan dat de overheid niets schelen. Vanwege dat kennelijk grote belang van beeldvorming is inmiddels ook al twee miljard euro verbrand met de aankoop van overbodige mondkapjes. Dan is zo’n lening van een miljard aan de KLM, die voorlopig met 7 procent rente ook nog eens geld oplevert, natuurlijk tamelijk onbelangrijk.

Volkskrant, 1 mei 2021

Benno Baksteen is voormalig piloot en Nederlands vakbondsbestuurder. Hij was voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers en schrijft regelmatig over luchtvaart op zijn blog notthebigbadwolf.com.