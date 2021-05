Airbus ontvangt eerste A321XLR rear center fuel tank

Vandaag mocht Airbus de eerste Rear Center Fuel Tank (RCT) in ontvangst nemen van Premium Aerotec. De nieuwe tank moet flink wat bereik toevoegen voor de langeafstandsvluchten die de A321XLR moet gaan uitvoeren.

De RCT is een belangrijk onderdeel voor de A321XLR. Het narrowbody vliegtuig krijgt hierdoor een aanzienlijk groter bereik dan de normale A321neo. Het bereik neemt toe met 15% terwijl het brandstofverbruik per stoel daalt met 30%. De tank zal worden geplaatst achter het landingsgestel en moet 12.900 liter aan brandstof kunnen dragen. Dit alles moet ervoor zorgen dat de Airbus een bereik heeft van 8700 km. Het toevoegen van een brandstof tank onder de cabine vloer bracht enige moeilijkheden met zich mee, omdat de EASA hier speciale veiligheidseisen aan stelt. Boeing uitte ook haar zorgen over de veiligheid van het vliegtuig. Mocht het toestel de certificering veilig doorlopen dan moet de eerste A321XLR in 2023 in dienst worden genomen waarschijnlijk. De eerste operator zal waarschijnlijk American Airlines zijn.