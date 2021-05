Australië wil ‘nieuwe Concorde’ ontwikkelen

Het Australische Cosmovision Global Corporation wil samen met twee bedrijven uit Oekraïne een nieuwe supersonische passagiers jet bouwen. Die moet al in 2025 gaan vliegen.

Volgens berichtgeving van Australian Aviation afgelopen vier mei wil het in Sydney gevestigde Cosmovision Global Corporation samen met de Oekraïense motorontwerper SE Ivchenko-Progress en motorfabrikant JSC Motor Sich een nieuw supersonisch passagiers toestel bouwen. Die drie partijen hebben samen een memorandum van overeenstemming getekend. Deze constructie is tot stand gekomen door Cosmovision’s CEO Ilya Osdchuck, half Oekraïner, half Australisch. Meneer Osadchuck vertelde Australian Aviation:

“Dit unieke en baanbrekende project dat snel reizen zal mogelijk maken van down under naar landen en continenten op het noordelijk halfrond in tijden die nooit eerder zijn bereikt door passagiersvliegtuigen”

De CEO is van plan een 100 zitter te bouwen die passagiers van Sydney naar Los Angeles kan vliegen binnen zes uur. Het ambitieuze bedrijf wil al in 2025 gaan vliegen. Mocht dat lukken, dan zou het project Sunrise van Qantas er al snel verouderd uit zien. Australië had ooit bijna supersonische passagiersvluchten gekend. Lees hier ook hoe Qantas bijna met de Concorde vloog.

Andere spelers op de markt

Cosmovision is niet de enige die een nieuw supersonisch passagierstoestel wil ontwikkelen na de val van de Concorde. Bedrijven zoals Boom Supersonic, Spike Aerion, Exosonic en Aerion Supersonic willen allemaal hetzelfde bereiken. Supersonische vluchten terug brengen op de markt. Sommige willen dit op zakelijk gebied voltooien zoals Aerion, andere willen zoals Cosmovision en Boom Supersonic een commerciële toepassing ontwikkelen. Afgelopen oktober 2020 presenteerde Boom Supersonic haar eerste technologische demonstrator. De XB-1, of Baby Boom. Het bedrijf is al zeven jaar bezig met de ontwikkeling van deze demonstrateur. Als Cosmovision in 2025 al passagiersvluchten wil gaan uitvoeren moeten ze snel serieuze stappen gaan zetten.