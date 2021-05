En dat is er nog een: start-up ten tijde van pandemie

Het klinkt misschien bizar, maar midden in het hart van de pandemie schieten de start-up maatschappijen uit de grond als kool. Zo ook PRAGUSA.ONE: een in het VK gestationeerde maatschappij met een AOC in Kroatië.

Plannen

PRAGUSA.ONE is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde nieuwe luchtvaartmaatschappij, die momenteel bezig is met het verkrijgen van een AOC in Kroatië. De maatschappij heeft plannen om van Dubrovnik en Praag naar, in eerste instantie, de VS te vliegen. Dit doen ze met verbindingen tussen Dubrovnik en Newark (NJ) en Praag en Los Angeles (CA). Het is de bedoeling in juni met vluchten te beginnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een geleasede A330 en A340 van HiFly.

Zodra de maatschappij haar AOC heeft verkregen, naar verwachting in 2022, is PRAGUSA.ONE van plan om met A350-900’s te vliegen die zij volledig in Premium-Economy configuratie wil uitrusten. Later wil de maatschappij ook naar meer bestemmingen uitbreiden. Zo wil de start-up Dubrovnik en Praag verbinden met Peking, Chengdu, Johannesburg, Kuala Lumpur, Singapore en Tokio. De naam van de luchtvaartmaatschappij is een combinatie van Praag en Ragusa, de oude naam van Dubrovnik.

Een A330 van HiFly die PRAGUSA.ONE op het oog heeft. © Airbus

Start-ups als kool

Vandaag de dag hebben bijna alle bestaande maatschappijen moeite om hun hoofd boven water te houden. Toch zijn er meerdere start-ups die er in geloven om vandaag de dag een maatschappij op te richten. Iets wat voor de pandemie al een ontzettend zware opgave was. Maar toch zit er logica achter. Zo is de verwachting naar vraag hoog zodra reizen weer mogelijk is. Daarnaast kiezen veel bestaande maatschappijen ervoor om oudere toestellen uit de vloot te zetten. Dit zorgt ervoor dat vliegtuigen voor weinig geld kunnen worden aangeschaft of geleased. Meer hierover is te lezen in dit Up-artikel.