VK stopt fraudeonderzoek naar Airbus

De UK Serious Fraud Office heeft een onderzoek gestopt naar bepaalde externe adviseurs van Airbus die beschuldigd werden van fraude, omkoping en corruptie.

In 2016 opende het Serious Fraud Office (SFO) een onderzoek naar de Europese vliegtuigbouwer. Het zou gaan om meerde deals in verschillende landen voor commerciële en militaire vliegtuigen.

Steekpenningen en omkoping

Opvallende deals werden gesloten in Ghana, Maleisië, Taiwan, Indonesië en Sri Lanka. Airbus zou hier consultants hebben ingehuurd die potentiële klanten in deze landen zou hebben omgekocht. Sri Lankan Airlines is afgelopen april begonnen met een rechtszaak tegen Airbus voor een schadevergoeding van één miljard dollar. Er zou namelijk voor bijna 17 miljoen dollar aan steekpenningen zijn betaald aan een bedrijf in Seri Begawan om een deal te sluiten. Als gevolg van deze gebeurtenissen wil de maatschappij uit de koopovereenkomst stappen.

Andere beschuldigingen die aan het bod kwamen zijn betaling van 50 miljoen dollar aan het Kuala Lumpur gevestigde AirAsia in ruil voor een vliegtuigorder. In Ghana zou een betaling van 6 miljoen dollar aan een familielid van een Ghanese overheidsambtenaar zijn gedaan om een deal veilig te stellen voor militaire vliegtuigen. In ruil voor een boete van 4 miljard dollar stoppen het SFO, samen met autoriteiten uit de Verenigde Staten en Frankrijk, het onderzoek. De consultanten die verdacht worden van deze vreemde transacties zijn niet vervolgd. Airbus heeft deze boete afgelopen februari 2020 betaald. Naast de boete heeft Airbus een overeenkomst gesloten met het SFO en andere autoriteiten. Het bedrijf heeft ingestemd met volledige samenwerking met het bureau en rechtshandhavingspartners bij toekomstige onderzoeken en vervolgingen. Mocht Airbus deze voorwaarden niet naleven kan het onderzoek worden hervat.