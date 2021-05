De Boeing 747 die binnen drie dagen de wereld rondvloog

De Boeing 747SP (Special Performance) was een verkorte versie van de 747 speciaal voor het vliegen van langere afstanden. 45 jaar geleden vloog een 747SP van Pan Am de wereld rond in slechts drie dagen.

Op vier mei 1976 vloog het toestel met registratie N533PA van New York naar New Delhi, India. Dit was de eerste etappe van een wereldrecord. De 13.000 kilometer lange vlucht werd afgelegd met een gemiddelde snelheid van 870 km/h. Vervolgens vloog de ‘Liberty Bell Express’ naar Haneda Airport in Tokyo (12.130 km) om vervolgens terug te vliegen naar JFK (12.100 km). De vlucht van HND naar JFK werd uitgevoerd met een gemiddelde snelheid van 912,5 km/h. Dit bracht de totale tijd in de lucht naar 39 uur en 25 minuten gespreid over drie dagen. Zelfs met enkele uren vertraging in Tokyo door een staking. Dit verbrak het oude record van Flying Tigers met gemak. Die vloog in 62 uur en 27 minuten een rondje om de wereld via de polen.

De route van de Libert Bell Express, © Great Circle Mapper

Kwestie van tijd

De vlucht van Pan Am duurde slechts enkele dagen. Dat was vroeger wel anders. De eerste vlucht rond de wereld werd uitgevoerd door de United States Army Air Service in 1924. Deze vloog met een Douglas World Cruiser in 175 dagen rond de aarde. Maar records zijn er om gebroken te worden. Vandaag de dag staat de snelste vlucht rond de aarde op de naam van Air France. De maatschappij vloog vanaf New York via Toulouse, Dubai, Bangkok, Guam, Honolulu en Acapulco in 1995 met de Concorde de aarde rond. In slechts 31 uur en 27 minuten. Er waren 80 passagiers en achttien crewleden aan boord vlucht AF1995 om de 500ste verjaardag van de ontdekking van Amerika door Christopher Columbus te vieren.

De Douglas World Cruiser, University of Washington, Public domain, via Wikimedia Commons