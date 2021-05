Elbers: ook na de crisis zal KLM rol van betekenis spelen

Air France-KLM heeft opnieuw een groot miljardenverlies genoteerd in het eerste kwartaal van 2021. De omzet werd daarnaast meer dan gehalveerd.

Het verlies van het concern in de maanden januari tot en met maart bedraagt 1,5 miljard euro. Het verlies komt bovenop de verliezen van vorig jaar, die in totaal 7,1 miljard euro bedroegen. KLM zelf lijdt een verlies van 337 miljoen euro, waar dat vorig jaar nog 275 miljoen was. De omzet van het bedrijf is meer dan gehalveerd. In het eerste kwartaal boekte KLM 930 miljoen euro, bijna 60 procent minder dan in de eerste drie maanden vorig jaar.

“Het herstel van de luchtvaart valt tegen door de reisrestricties in vele landen,” zegt Pieter Elbers, CEO van KLM. “Daarnaast hebben de specifieke Nederlandse testverplichtingen, die ook voor transferpassagiers op Schiphol gelden, een sterk negatief effect voor KLM.” Door goede kostenbeheersing en grote hoeveelheden vrachtvervoer, onder andere dankzij het vervoer van coronavaccins, heeft KLM een deel van de negatieve impact van de restricties weten te voorkomen.

Grenzen

De maatschappij benadrukt het belang van snelle vaccinaties en dringt aan op een snellere opening van de grenzen. “Tot die tijd is het van belang gerichte en effectieve maatregelen te hebben. KLM ondersteunt de EU-oproep tot een voortvarende opening van de grenzen binnen Europa. Specifiek voor de Nederlandse markt, dringt KLM erop aan dat de inschatting van het risico op besmetting per land en regio wordt gedaan en de kleurcoderingen dus weer zoals voor de crisis worden gebruikt. Landen en regio’s met een lage besmettingsgraad kunnen zo op groen of geel worden gezet. Op die manier kunnen Nederlanders weer hun vakanties gaan boeken.

Er is perspectief en ik geloof sterk in de veerkracht van de luchtvaart en KLM. Ook na de crisis zal KLM een rol van betekenis blijven spelen in de Nederlandse economie en samenleving, als duurzame, klantgerichte en innovatieve luchtvaartmaatschappij.”