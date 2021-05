Luchtmacht trekt zich terug uit Portugal vanwege corona

De Koninklijke Luchtmacht heeft haar deelname aan een internationale oefening in Portugal vroegtijdig beëindigd vanwege een aantal covid-19 besmettingen onder het personeel. Dit maakte Defensie bekend in een persbericht.

Het aantal besmette personen inmiddels is opgelopen tot tien, zo maakte de luchtmacht bekend. De besmette militairen en collega’s die in direct contact met hen zijn geweest, zitten in isolatie. Door de toename in het aantal besmettingen en personen in isolatie is deelname aan de oefening niet meer mogelijk. Omdat de deelnemende nationaliteiten strikt gescheiden werken, kunnen de overige deelnemers de oefening vooralsnog voortzetten. Op dit moment wordt bekeken hoe en wanneer de militairen veilig kunnen terugkeren naar Nederland. Dit gaat in overleg met de Portugese autoriteiten, aldus het persbericht.

Afgelopen vrijdag vertrokken tien F-16’s en 120 personeelsleden van de vliegbasis Volkel naar Beja in Portugal, om deel te nemen aan de ‘NATO Tiger Meet’. Deze jaarlijkse oefening is exclusief voor squadrons met een tijger in het embleem. De meeste deelnemende eenheden zijn Europese luchtmachtsquadrons, die zijn aangesloten bij de ‘NATO Tiger Association’. Van oudsher was dit een club exclusief voor NAVO-landen, maar inmiddels is ook een Zwitsers squadron toegetreden tot de NATO Tigers.

Zwitserse F/A-18C Hornet met tijgerbeschildering © Remco de Wit

In 2020 werd de Tiger Meet afgelast vanwege de corona-pandemie. In september 2021 staat nog een kleinschalige Tigermeet gepland op de vliegbasis Kleine Brogel, ter ere van het zestigjarig bestaan van de NATO Tigers. Traditioneel beschildert elk squadron één toestel geheel of gedeeltelijk in tijger-kleuren.