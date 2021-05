Nog maar twee A380’s over bij Lufthansa

Gisteren vloog een van de laatste Airbus A380’s van Frankfurt naar Teruel voor langetermijnopslag. De toekomst ziet er somber uit voor de reus.

Malaysia Airlines is de meest recente maatschappij die een rake klap uitdeelt aan de A380. Alle zes Superjumbo’s in de Maleisische vloot gaan verdwijnen. Hiermee is er nog een maatschappij die geen heil meer zit in de dubbeldekker. Lufthansa ziet verder ook geen toekomst meer voor de A380 en vliegt nu een van haar laatste toestellen naar Teruel voor langetermijnopslag. Het gaat om de D-AIML. Helaas een populaire bestemming voor viermotorige vliegtuigen deze tijd. En dit alles terwijl de Superjumbo dit jaar haar zestiende verjaardag viert.

Maar de contrasten zijn groot. Zo kondigden Qantas en British Airways aan dat al hun A380’s naar verwachting terug zullen keren. Verder laat de Lufthansa nog twee A380’s in Frankfurt staan voor het geval dat ze op korte termijn nodig zijn. De viermotorige zullen in de toekomst langzaam verdwijnen bij de maatschappij die inzet op een toekomst met enkel twinjets.

© Flightradar24