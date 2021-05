SpaceX maakt eerste succesvolle landing met Starship

SpaceX heeft opnieuw een geslaagde testvlucht gemaakt met een prototype van Starship, en heeft deze voor het eerst succesvol geland.

Het is de bedoeling dat Starship uiteindelijk mensen naar Mars gaat brengen. In eerste instantie zal SpaceX met Starship astronauten als onderdeel van het Artemis-programma in 2024 naar de Maan brengen. Verschillende eerdere testvluchten met prototypen verliepen succesvol, maar de landing eindigde vooralsnog in explosies in verband met verschillende technische problemen. Bij dit prototype, SN15, is er zowel aan de buiten- als de binnenkant veel veranderd ten opzichte van de vorige versie, SN11. Tijdens de testvlucht van vannacht lukte het SpaceX om de raket naar tien kilometer hoogte te brengen en daarna voor het eerst succesvol aan de grond te zetten – en te houden.

De succesvolle lancering betekende dat SpaceX ook andere manoeuvres van Starship kon testen. Verreweg de belangrijkste, en tevens moeilijkste, manoeuvre is de zogeheten ‘flip’. De raket wordt hierbij eerst in zijligging gebracht en daalt hierbij een aantal kilometers. Vervolgens is het de bedoeling dat het toestel weer verticaal in de lucht komt te hangen en op die manier de landing in weet te zetten. Deze manoeuvre is essentieel voor toekomstige landingen op Mars, gezien de atmosfeer daar een stuk kleiner is en Starship dus veel sneller moet kunnen afremmen. De flip-manoeuvre verliep wederom succesvol, zoals te zien is in de onderste video.

