Tweede zware crash met historische Hawker Sea Fury in een jaar

Een Navy Wings Hawker Sea Fury T20 G-RNHF (VX281) maakte afgelopen weekend na motorproblemen een noodlanding in een grasland in de omgeving van de Engelse thuisbasis RNAS Yeovilton in het Engelse graafschap Somerset. De twee bemanningsleden bleven ongedeerd, maar de klassieke warbird raakte zwaar beschadigd.

Het voormalige marinevliegtuig (bouwjaar 1953) maakte een trainingsvlucht, na een drie jaar durende restauratie, toen de oliedruk wegviel. In 2014 gebeurde er tijdens een airshow in het Engelse Culdrose iets vergelijkbaars. De Sea Fury moest ook toen na motorproblemen een noodlanding maken en raakte zwaar beschadigd. De schade nu lijkt erger omdat delen van het toestel, waaronder de vleugels en motor, compleet zijn afgebroken.

Het is aan de twee ervaren oud-marinevliegers te danken dat er geen grotere ongelukken zijn gebeurd. Volgens ooggetuigen maakte het vliegtuig een loodrechte val waarna het zich op z’n kop in de grond boorde. De bemanningsleden zijn uit voorzorg naar het hospitaal van Yeovil overgebracht. Op de grond raakte verder ook niemand gewond. Of deze warbird ooit nog weer gaat vliegen is nog maar zeer de vraag. De restanten zijn voor nader onderzoek overgebracht naar de Navy Wings Heritage Hangar op RNAS Yeovilton.

Vorig jaar augustus crashte een andere historische Hawker Sea Fury, G-INVN, tijdens een vlucht vanaf de Engelse basis Duxford. Het toestel met de naam Invincible’ moest ook vanwege motorproblemen een noodlanding maken. Beide inzittenden raakten gewond en het vliegtuig werd zeer zwaar beschadigd. Dit type toestel vloog ook in Nederlandse dienst bij de Marine o.a. vanaf het vliegdekschip ‘Karel Doorman’.