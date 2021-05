Australië houdt grenzen mogelijk tot eind 2022 dicht

Ondanks het groter wordende succes van de wereldwijde vaccinatiecampagnes waarschuwen politici in Australië ervoor dat het land mogelijk tot eind 2022 haar grenzen gesloten houdt.

“Vanwege onzekerheden die niet alleen bestaan in de snelheid van de uitrol van vaccinaties, maar ook in de effectiviteit tegen verschillende COVID-varianten, de levensduur en effectiviteit, dat zijn allemaal overwegingen die betekenen dat we de grenzen begin volgend jaar niet zomaar open zullen gooien,” zei de Australische minister van Financiën Simon Birmingham tegen The Australian.

Hiermee wijkt de regering af van haar eigen eerdere beleid. Vorige maand zei minister-president Scott Morrison dat gevaccineerde Australiërs waarschijnlijk internationaal zouden mogen reizen en de verplichte veertiendaagse hotel-quarantaine mochten overslaan.

Sinds het begin van de coronacrisis hanteert Australië zeer strenge in- en uitreismaatregelen en zijn de grenzen praktisch gesloten. Zo stelde de regering een limiet in van het aantal reizigers dat vanuit het buitenland dagelijks het land in mag komen. Hierbij werden ook de vliegvelden toegewezen. Passagiers moesten vervolgens lange tijd in een quarantaineruimte doorbrengen (à 2.000 euro per persoon).