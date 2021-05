Eerste satelliet Nederlandse luchtmacht in juni met 747 gelanceerd

In juni wordt de eerste satelliet van de Koninklijke Luchtmacht gelanceerd.

Virgin Orbit zal de lancering verzorgen. De experimentele BRIK II-satelliet van de luchtmacht bevindt zich aan boord van missie Tubular Bells. De nanosatelliet is iets groter dan een pak melk. De luchtmacht zal de satelliet gebruiken voor inlichtingen op onder andere het gebied van navigatie en communicatie. Tubular Bells zal ook kleine satellieten van de Verenigde Staten en Noorwegen naar de ruimte brengen.

Hoe werkt het?

Bijzonder, en afwijkend van de concurrentie, is de manier waarop Virgin Orbit haar raket in een baan om de aarde brengt. Dit gebeurt namelijk niet door een raket vanaf de grond te lanceren, maar door dit te doen vanaf een vliegend platform: een Boeing 747 genaamd Cosmic Girl. Dit vliegtuig vloog voorheen voor Virgin Atlantic, maar zal binnenkort dus de satelliet van de luchtmacht naar boven brengen. De raket wordt onder de linkervleugel van de Jumbo gehangen. Deze locatie is geen toeval, want de 747 heeft op deze plek al een versteviging om een reservemotor mee te kunnen nemen.

© Virgin Orbit

Door deze methode hoeft de raket niet door het luchtdichte onderste deel van de atmosfeer te klimmen. Dit bespaart brandstof én gewicht. Natuurlijk zijn er wel beperkingen qua wat Cosmic Girl mee kan nemen, dus de raket mag niet te zwaar zijn. Zo kan de LauncherOne ladingen tot 200 kilogram meenemen. In januari lanceerde Virgin Orbit voor het eerst een raket vanaf de 747. Toen werden negen satellieten van NASA in een baan om de aarde gebracht.

Een specifieke datum voor de lancering van de satelliet van de Nederlandse luchtmacht is er nog niet, maar alles zal via een livestream te volgen zijn.