Impressie: zo stonden de KLM-vliegtuigen erbij op Eelde | Video

Al enige tijd staan KLM-vliegtuigen noodgedwongen geparkeerd op luchthaven Groningen Airport Eelde. Ondanks de trieste reden, leverde het ook mooie plaatjes op. Zo kreeg een lezer van Up in the Sky een rondleiding over het vliegveld. Zijn beelden zijn hieronder te bekijken via zijn YouTube-kanaal.

Beelden Niels Holterman ten Hove

Ook worden regelmatig ‘wissels’ uitgevoerd op de luchthaven. De ‘wisseling van de wacht’ is nodig omdat de toestellen niet te lang inactief aan de grond mogen staan – voor een gelijkmatige verdeling van vlieguren en omdat de onderhoudskosten van stilstaande vliegtuigen inmiddels ook behoorlijk beginnen op te lopen. Een maatschappij kan op korte termijn kosten besparen door niet te vliegen met bepaalde toestellen, maar het te lang aan de grond houden kan op langere termijn dus juist hoge kosten met zich meebrengen. Daarom worden de toestellen eens in de zoveel tijd omgewisseld.

Beelden Niels Holterman ten Hove