Schiphol gekozen tot vrachtluchthaven van het jaar

Luchthaven Schiphol is uitgeroepen tot Cargo Airport of the year. Deze prijs werd aan Schiphol toegekend tijdens de Air Cargo Week World Air Cargo Awards. De publieksprijs wordt elke twee jaar uitgereikt.

De lezers verkozen Schiphol vanwege de stabiliteit en het implementeren van innovatieve initiatieven in deze lastige tijden. Ook werden de faciliteiten en de efficiëntie van de operatie geprezen. Schiphol is trots om deze prijs in ontvangst te mogen nemen. Ook stimuleert deze prijs verdere ontwikkeling. ‘Ook geeft deze erkenning steun om ons nog meer in te blijven zetten voor het verbeteren van processen in de hele luchtvrachtketen’ aldus Anne Marrie van Hemer, Head of Aviation Business Development.

Kijk hier naar hoe de luchtvracht op Schiphol groeide door de jaren heen!