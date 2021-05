Piloten bezorgd om neerstortende Chinese raket

De Noord-Amerikaanse piloten bond ALPA heeft bezorgd gereageerd op het nieuws van een Chinees raketonderdeel dat in de aankomende dagen terug zal komen naar de aarde. Volgens de bond is er momenteel geen protocol over neerkomend ruimtepuin.

Het raketonderdeel komt van een door China gelanceerde raket en is nu in een baan rond de aarde. Het onderdeel is onbestuurbaar en vanwege de vele variabelen kan er niet accuraat voorspeld worden waar het de atmosfeer binnen zal komen. Verder is het ook nog onzeker hoe het onderdeel zal opbranden en of er nog onderdelen op aarde terecht zullen komen. Dit brengt gevaren mee voor de commerciële luchtvaart vindt ALPA.

Met de toenemende ruimtevaartindustrie is het goed mogelijk dat soortgelijke incidenten vaker voor zullen komen. Naast terugvallende raketonderdelen zijn er ook steeds meer satellieten in de ruimte. Voornamelijk het ruimtevaartbedrijf SpaceX is druk bezig met het opzetten van een enorm netwerk van duizenden satellieten. Hoe de luchtvaart met dit soort situaties zal moeten omgaan moet nog blijken. De kans blijft klein dat er iets geraakt wordt op aarde.