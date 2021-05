Puin van Chinese raket landt in de Indische Oceaan

Resten van China’s grootste raket zijn zondag geland in de Indische Oceaan. Hierbij zijn de meeste onderdelen opgebrand in de atmosfeer. Dit maakte een einde aan dagen van speculatie over waar de brokstukken terecht zouden komen.

De coördinaten van het brokstuk zijn door Chinese staatsmedia vrijgegeven. Deze duidden erop dat de brokstukken ten westen van de Maldiven zijn geland. Het China Manned Space Engineering Office meldde dat de meeste brokstukken in de atmosfeer zijn opgebrand. De staatsmedia zei dat delen van de raket om 10:24 uur Beijing tijd (0224 GMT) de atmosfeer binnenkwamen en landden op een locatie met de coördinaten 72,47 graden oost en 2,65 graden noord.

Het Amerikaanse ruimtecommando bevestigde de terugkeer van de raket boven het Arabische schiereiland, maar zei dat het onbekend was of de brokstukken het land of water hebben geraakt. “De exacte locatie van de inslag, die nog onbekend zijn op dit moment, deze zullen niet worden vrijgegeven door U.S. Space Command,” zei het in een verklaring op haar website.

De Long March was de tweede inzet van de 5B-variant sinds zijn eerste vlucht in mei 2020. Vorig jaar vielen stukken van de eerste Long March 5B op Ivoorkust, waarbij verschillende gebouwen werden beschadigd. Er werden geen gewonden gemeld.

“Ruimtevarende naties moeten de risico’s voor mensen en eigendommen op aarde van terugkomende ruimteobjecten minimaliseren en de transparantie over deze operaties maximaliseren”, zei NASA Administrator Bill Nelson, een voormalig senator en astronaut die in maart voor deze rol werd gekozen, in een verklaring na de re-entry: “Het is duidelijk dat China niet verantwoordelijk om kan gaan met het ruimtepuin.”