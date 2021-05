Alle China Airlines-piloten in Taiwan moeten in quarantaine

Taiwan heeft bevestigd dat alle piloten die voor China Airlines werken 14 dagen in verplichte quarantaine zal plaatsen. Dit om de verspreiding van een nieuwe golf van het COVID-19 virus af te remmen.

In de afgelopen weken zijn er besmettingen geweest onder de China Airlines-piloten. Velen van de piloten verbleven in hetzelfde luchthavenhotel, waar de bron van 35 nieuwe besmettingen is ontdekt. Als gevolg daarvan zal Taiwan alle piloten voor de luchtvaartmaatschappij twee weken in quarantaine plaatsen. Het besluit zal gevolgen hebben voor passagiers, bemanning en alle activiteiten van de luchtvaartmaatschappij, inclusief vrachtvervoer. “Dit zal een grote impact hebben op China Airlines, op haar passagiers- en vrachtvluchten, en ook op de bemanning. Maar voor de veiligheid van de hele gemeenschap kunnen we niet anders dan deze beslissing nemen”, zei minister Chen Shih-chung (Volksgezondheid) volgens persbureau Reuters.

De piloten worden pas na twee weken en met een negatief testresultaat uit de quarantaine vrijgegeven. Dit leidt tot een aanzienlijke vertraging in het aantal vluchten dat de luchtvaartmaatschappij van en naar Taiwan kan uitvoeren. Nu de piloten in isolatie zitten, zal er waarschijnlijk minstens twee weken vertraging optreden bij het vervoer van goederen. China Airlines is de belangrijkste Taiwanese luchtvaartmaatschappij voor vrachtvervoer.