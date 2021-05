Cessna Citation test ILS-systeem Polderbaan

Vanmiddag steeg de Cessna Citation op vanuit Rotterdam en vloog naar de Polderbaan om daar het ILS te testen.

Het testen van het ILS-systeem is een essentieel onderdeel voor de heropening van de Polderbaan. Het toestel die het systeem kalibreert is een Cessna Citation 550 II met de registratie PH-LAB. De laatste drie letters in de registratie verwijst naar dat het een vliegend laboratorium is. Het toestel is gezamelijk eigendom van de TU delft en NLR en wordt gebruikt voor verschillende testvluchten.

Met kalibratieapparaten aan boord kan het toestel het ILS-systeem van de Polderbaan kalibreren voor de heropening van de polderbaan die 15 mei weer beschikbaar is voor het vliegverkeer van Schiphol.

PH-LAB voor nieuwe hangar. Copyright Remco de Wit