Delta A330-900 keert terug naar Schiphol

Een Airbus A330-900 van Delta Air Lines is maandag onderweg naar Seattle teruggekeerd naar Amsterdam.

Het toestel hing ter hoogte van Schotland op een hoogte van 36.000 voet toen de crew besloot terug te keren naar Schiphol. Onder vluchtnummer DL143 steeg de A330 eerder die ochtend al op vanaf baan 24 in Amsterdam. Na een kleine twee uur landde de Airbus weer veilig op Schiphol. De oorzaak van de terugkeer is nog onbekend.

Vlucht DL143 © Flightradar24

Het gaat om een A330-900 met registratie N407DX, die in maart 2020 werd toegevoegd aan de vloot van Delta Air Lines. Met een bereik van meer dan 11 duizend kilometer en een kruissnelheid van bijna 900 kilometer per uur, wordt het toestel vaker ingezet vanaf Amsterdam naar onder meer New York en Seattle. Inmiddels bestaat Delta’s vloot uit negen A330-900 en daar zouden volgens planespotters.net nog twee van bij moeten komen. Benieuwd hoe het toestel er van binnen uitziet? Bekijk dan dit eerdere artikel van Up in the Sky.