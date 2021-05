Emirates vliegt medische hulpgoederen naar negen steden in India

Emirates heeft zondag aangekondigd dat zij vanaf deze week gratis medische hulpgoederen van Dubai naar negen steden in India zal vliegen om te helpen bij de bestrijding van een verwoestende toename van het coronavirus.

Eerder deze maand heeft Qatar Airways ook ruim 300 ton hulpgoederen gratis per vliegtuig van Doha naar India gebracht. Vandaag brengt de Koninklijke Luchtmacht ook haar KDC-10 naar India vol met medische vracht.

India meldde zondag 4.092 nieuwe sterfgevallen door het virus, waarmee het totaal op 242.362 komt. Het aantal besmettingen in de laatste 24 uur steeg tot 403.738, waardoor het totaal vanaf het begin steeg tot 22,3 miljoen.

Emirates zal reservecapaciteit ter beschikking stellen om medische goederen te vervoeren van liefdadigheidsinstellingen die in Dubai gevestigd zijn, vertelde senior vice-president Nabil Sultan. “We zijn absoluut bereid om India te helpen” zei hij. De hulpgoederen zullen gratis worden gevlogen, zei Sultan. De eerste vlucht zal op 13 mei naar New Delhi vertrekken met 12,6 ton multifunctionele tenten van de World Health Organisation (WHO) aan boord. Emirates vliegt 95 wekelijkse vluchten naar negen Indiase steden: New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Kolkata, Ahmedabad, Chennai, Cochin, Hyderabad en Trivandrum. Die vluchten brengen wekelijks ongeveer 5.000 ton vrachtcapaciteit.