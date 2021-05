Negatief reisadvies vervalt waarschijnlijk; vakanties binnenkort weer mogelijk

Er wordt verwacht dat op 15 mei het kabinet het negatief reisadvies laat vervallen, waardoor reizen naar het buitenland weer mogelijk wordt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het reisadvies per land of regio beoordelen. Portugal, IJsland en de Spaanse en Griekse eilanden komen tot nu toe in aanmerking voor een geel of groen advies, bevestigen meerdere ingewijden, waardoor vakanties naar die landen vanaf dat moment mogelijk zijn. Mark Rutte en Hugo de Jongen zullen dinsdagavond de zaken rondom het reisadvies toelichten op de persconferentie.

Reisbrancheorganisatie ANVR zegt blij te zijn dat de sector af is van het negatief reisadvies. “Dat is wat we hoopten en ook verwachtten” zei een woordvoerder van ANVR. “Als landen weer echt individueel worden beoordeeld op de risico’s, dan moet er ook geen onderscheid gemaakt worden op EU of niet-EU”. Reizigers wordt gevraagd alert te zijn en zich goed voor te bereiden op hun reis. Bij een groen reisadvies zijn er geen bekende veiligheidsrisico’s en is reizen gewoon mogelijk.