Vliegt SAA al in juli?

South African Airways wil in juli weer gaan vliegen. Dat is althans wat kan worden afgeleid uit een uitgelekt document. Hoewel de status ervan moeilijk is in te schatten, ligt het in lijn met de ambitie van het (interim) bestuur van de airline om zo snel mogelijk het luchtruim te kiezen.

Het gaat om een recent voorgesteld vluchtschema, met drie binnenlandse en negen regionale routes. Nationaal zou SAA gaan vliegen vanuit Johannesburg naar Kaapstad, naar Durban en naar Gqeberha (Port Elizabeth). Internationaal betreft het verbindingen met Maputo (Mozambique), Lusaka (Zambia), Harare (Zimbabwe), Lilongwe en Bantyre (Malawi), Windhoek (Namibië), Kinshasa (DRC), Lagos (Nigeria) en Accra (Ghana).

Zoals eerder hier gemeld hangt realisatie van de ambities samen met het vinden van een partner en van financiering door het Zuid-Afrikaanse ministerie van Staatsondernemingen, waarvoor het parlement nog toestemming moet geven. Op beide punten wordt nog deze maand vooruitgang verwacht.