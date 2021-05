Waarom wordt de 717 nog steeds gebruikt? | Achtergrond

In tegenstelling tot andere vliegtuigtypes vecht de Boeing 717 door, geholpen door zijn vaak niche-rol voor luchtvaartmaatschappijen. Nadat Volotea het toestel met pensioen had gestuurd, zijn de enige gebruikers nu Delta, Hawaiian en QantasLink.

De Boeing 717 werd geleverd aan launching customer AirTran in 1999. Zo’n 22 jaar later wordt de 717 in 2021 nog steeds redelijk veel gebruikt, ook al wordt hij in Europa niet meer ingezet omdat Volotea het toestel op 10 januari van dit jaar uit dienst heeft genomen.

Meer dan 326 miljoen B717-zitplaatsen

De Boeing 717 had in 2011 31,7 miljoen zitplaatsen, wat in het afgelopen decennium is gestegen tot een piek van 34,7 miljoen in 2016 – niet slecht voor een ouder toestel. Dit is deels een bewijs van de vaak vrij niche-operaties van het type, afhankelijk van naar welk land wordt gekeken.

Volotea, bijvoorbeeld, gebruikte het vliegtuig aanvankelijk zodat het zich kon concentreren op routes die door andere low-costmaatschappijen werden genegeerd. Tegelijkertijd waren ze van cruciaal belang voor de eilandhop-diensten van Hawaiian Airlines, waaronder de 100 mijl lange route tussen Honolulu en Kahului.

Van vijf naar drie luchtvaartmaatschappijen

In het topjaar 2016 maakten Delta, Hawaiian, QantasLink, Turkmenistan en Volotea gebruik van de 717. Voor de rest van 2021 zullen echter alleen Delta, Hawaiian en QantasLink hem gebruiken. In zijn toespraak in 2020 vatte John Gissing, CEO van QantasLink, het gebruik van het toestel door de maatschappij mooi samen.

“De B717’s bieden ons de flexibiliteit om veel van de binnenlandse markt te bedienen, waaronder regionale routes, fly in fly out operaties, of meer vluchten naar hoofdsteden toe te voegen. Dit zijn het soort routes waar de vraag naar reizen zich waarschijnlijk het eerst zal herstellen.”