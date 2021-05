British Airways stelt 93.000 stoelen beschikbaar voor zonbestemmingen

De Britten lijken niet te kunnen wachten op hun zomervakantie. British Airways reageert op deze vraag door hun netwerk flink uit te breiden: meer dan 93.000 stoelen naar de zon.

Britten willen naar de zon

Eerder kregen de Britten bericht dat zij naar alle waarschijnlijkheid deze zomer op reis kunnen. Hierdoor steeg de vraag enorm. British Airways heeft als reactie hierop nieuwe diensten naar vakantiebestemmingen toegevoegd vanaf juni en juli. De nieuwe diensten zijn een antwoord op de overweldigende belangstelling van haar klanten op de website, ba.com. De 26 extra wekelijkse vluchten omvatten bestemmingen in Griekenland, de Canarische Eilanden en Turkije. De nieuwe vluchten naar Griekenland en de Canarische Eilanden zijn vanaf dinsdag 11 mei te boeken voor reizen tussen 21 juni en 5 september tijdens de piekperiode in de zomer. Bodrum in Turkije zal ook beschikbaar zijn vanaf 18 juli.

Neil Chernoff, Director of Networks and Alliances van British Airways, zei: “Het is duidelijk dat de Britten hopen dat hun favoriete bestemmingen open zullen zijn tegen de tijd dat de zomer aanbreekt. We willen hen toegang bieden tot het boeken van stoelen naar de plaatsen waar ze van houden om hen te helpen weg te komen, en erop vertrouwen dat als ze niet kunnen reizen, we er voor hen zullen zijn met ongelooflijke flexibiliteit om wijzigingen in hun boekingen aan te brengen.“

British Airways biedt klanten ook de kans om een vakantie te reserveren vanaf slechts £ 60 per persoon. Het restbedrag van de ticketprijs betalen ze slechts 3 weken voor vertrek. Klanten die rechtstreeks bij British Airways boeken, profiteren ook van het flexibele boekingsbeleid van de luchtvaartmaatschappij. Klanten krijgen de mogelijkheid de data en bestemming van hun reis te wijzigen of een tegoedbon te claimen als zij willen annuleren.