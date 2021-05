KLM halveert rusttijd voor bemanning in India

KLM heeft besloten dat bemanning die in India moet rusten na een vlucht dat tweemaal zo snel moet doen. De beslissing om de verblijfsduur te halveren komt er omdat andere luchtvaartmaatschappijen hun bemanning überhaupt niet in India laten. Dit vanwege het gebrek aan gezondheidsinfrastructuur.

Bemanning

Momenteel voert KLM zeven passagiersvluchten per week uit naar India. Vier naar New Delhi en drie naar Mumbai. Vanaf nu zullen bemanningsleden maximaal 24 uur op Indiase grond zijn voor ze weer in het vliegtuig richting Nederland zitten. Eerder was de rusttijd nog 48 uur voor bemanning in India. KLM heeft ook alle tussenlandingen van de zwaarst getroffen hoofdstad Delhi naar Mumbai verplaatst en houdt de bemanning aan boord tijdens de aansluitende vlucht tussen de steden. Bij aankomst in Mumbai gaat de bemanning meteen naar een hotel in de buurt en kunnen ze weer bij de volgende vlucht mee terug vliegen. Op die manier kan worden vermeden dat de bemanningen in India een PCR-test moeten doen.

KLM is niet de enige maatschappij die maatregelen neemt voor de bemanningsleden. Zo heeft Lufthansa een tijdelijke crewbasis opgezet in Dubai. Zo hoeven de bemanningsleden überhaupt geen voet te zetten op Indiase bodem. Ook United heeft maatregelen getroffen: zo neemt de maatschappij elke vlucht een extra bemanningsteam mee om direct de terugvlucht uit te voeren.

India is momenteel hét epicentrum van de pandemie. Besmetting zijn ontzettend hoog en er is een schrijnend tekort aan zorgapparatuur. Daarom willen veel bemanningsleden de PCR-test in India vermijden om te voorkomen dat zij, als deze positief, 14 dagen in quarantaine moeten in India.