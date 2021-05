Reisadvies verandert zaterdag: reizen weer mogelijk

Reizen is vanaf zaterdag 15 mei gedeeltelijk weer mogelijk naar ‘veilige’ landen. Het kabinet heeft aangekondigd dat vanaf dan het reisadvies veranderd wordt.

Vanaf zaterdag 15 mei is het weer mogelijk om naar landen te reizen waar de coronacijfers laag zijn. Vanaf dan vervalt het negatieve reisadvies dat op dit moment voor heel het buitenland geldt. Reisadviezen zullen weer per land worden bepaald aan de hand van vier kleuren: code groen, oranje, geel of rood. De reisadviezen zullen te zien zijn op de website wijsopreis.nl.

Reizen naar landen die code rood krijgen worden in alle gevallen afgeraden. Naar oranje reisgebieden zijn noodzakelijke reizen toegestaan, maar zijn vakanties bijvoorbeeld nog niet mogelijk. Dit reisadvies kan ook te maken hebben met het feit dat die gebieden Nederlanders niet toelaten. Naar landen met code geel krijgen wel een waarschuwing, maar reizen is in beginsel mogelijk. Groene gebieden zijn met aanzienlijk minder beperkingen toegankelijk.

Het boeken van een vakantie blijft op eigen risico, zo geeft minister De Jonge van Volksgezondheid aan. Landen kunnen naar verloop van tijd van code veranderen. Het is verder de bedoeling dat binnen Europa een Europees coronapaspoort in de plaats komt van veel beperkingen. Met dit reiscertificaat kunnen reizigers aantonen dat zij gevaccineerd zijn of recent negatief zijn getest. Naar verwachting wordt deze reispas deze zomer beschikbaar; Nederland hoopt in juni alle systemen werkend te hebben.

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de invoering van een EU-breed coronapaspoort. https://t.co/K19vjuFloK — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) April 29, 2021