Waarom de MD-11 als vrachtvliegtuig succesvoller was

De McDonnell Douglas MD-11 maakte iets meer dan 31 jaar geleden zijn eerste vlucht. Echter, is het toestel tegenwoordig nog maar bij vier luchtvaartmaatschappijen in gebruik, waarvan allemaal vrachtmaatschappijen. Waarom was de MD-11 meer succesvol als vrachtvliegtuig?

Het MD-11 programma ging officieel eind 1986 van start. Volgens de Los Angeles Times werden orders ontvangen van 12 klanten voor een totaal van 52 toestellen. In totaal zouden er echter slechts 200 worden gebouwd tijdens een productieperiode die iets meer dan 10 jaar zou duren.

Hoewel de drie motoren van het vliegtuig het minder efficiënt maken en meer brandstof verbruiken, is dit voor vrachtvervoerders een veel kleiner probleem. Dat komt omdat vrachtvliegtuigen over het algemeen minder vaak vliegen dan passagiersvliegtuigen. Zo zijn er verschillen in efficiëntie zich niet ophopen en op dezelfde manier toenemen als bij passagiersvliegtuigen. Dit is de reden waarom vrachtmaatschappijen oudere Boeing 747’s, 767’s en natuurlijk MD-11’s gebruiken.

BriYYZ from Toronto, Canada, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Een andere grote factor is onderhoud. In het algemeen kunnen vrachtmaatschappijen kiezen voor oudere jets omdat hun toestellen minder vaak en over langere afstanden vliegen. Dit betekent minder drukwisselingen en lagere onderhoudsvereisten. De twee belangrijkste redenen waarom de MD-11 het goed doet als vrachtvliegtuig (vooral in 2020 en 2021) zijn wellicht de lage aanschafkosten in combinatie met zijn grote capaciteit volgens CAPA.

Hoewel op lange termijn efficiënter, zou het ombouwen van een passagiers 777 tot een vrachtversie tijd vergen en uiteindelijk meer kosten dan een MD-11. Dat maakt de MD-11 tot nu toe een aantrekkelijkere optie. Dit geldt vooral op dit moment, nu de capaciteit van de ruimen laag is en het aantal passagiersvluchten aanzienlijk is gedaald. Vrachtmaatschappijen hebben een beperkte tijdspanne om in te spelen op de vraag naar vrachtvliegtuigen, en de oude MD-11 helpt hen daarbij.