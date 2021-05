Waarschijnlijk meer KLM’ers naar Transavia

Transavia heeft goede hoop voor de zomer en verwacht een verhoogde productie te kunnen draaien. Als gevolg hiervan komt er extra ruimte voor KLM’ers om gedetacheerd te worden naar de dochtermaatschappij van KLM.

Baat voor beiden

In totaal zou er ruimte ontstaan voor 55 extra KLM CA’s en (A)P’s naar de functie vn CA 1 bij Transavia. Deze extra ruimte is een extra op de eerder uitgevraagde 130 FTE. KLM wil hier snel op reageren en heeft de inschrijving dan al geopend voor deze extra detachering. Een detachering is voor beide partijen zeer gunstig. Voor de KLM-groep betekent het dat er geen externe (seizoens)krachten aangetrokken hoeven worden, wat de personeelskosten aanzienlijk omlaag brengt. Voor de gedetacheerde KLM-collega’s biedt het in elk geval baanzekerheid tot aan het einde van de detachering op 1 november.

Afspraken

Om het personeel tegemoet te komen zijn er enkele afspraken gemaakt tussen KLM, Transavia en de cabinebonden. Zo krijgt het personeel standaard Schiphol als standplaats toegewezen, tenzij er een voorkeur is voor Eindhoven of Rotterdam. Bij een vrijwillige aanmelding is de standplaats-keuze gegarandeerd. Als er te weinig vrijwillige aanmeldingen zijn moet KLM overgaan tot aanwijzing. Hierbij worden de minst seniore CA’s als eerste benaderd. De CA’s die detachering krijgen aangewezen zullen altijd op Schiphol als standplaats krijgen.

KLC detachering

Op het moment zijn een flink aantal KLM’ers gedetacheerd bij KLM Cityhopper. Een groep is er voor een periode van drie jaar gedetacheerd en een andere groep voor een periode van een jaar. In oktober lopen de detacheringscontracten voor 1 jaar af en zullen deze mogelijk -afhankelijk van de verwachte productie- opnieuw worden ingevuld met KLM-collega’s. Mits hier te weinig vrijwillige animo is bij het personeel, zal KLM wederom personeel moeten gaan aanwijzen voor deze detachering.

VNC (Vereniging Nederlands Cabinepersoneel) meldt hierover het volgende: “De cabinebonden hebben onder deze voorwaarden akkoord gegeven op dit scenario omdat we in het kader van werkgelegenheid de noodzaak zien om zoveel mogelijk gebruik te maken van detacheringsmogelijkheden. We begrijpen dat het aanwijzen voor detachering collega’s kan overvallen maar zien het als verplichting om maximaal behoud van werkgelegenheid veilig te stellen.“