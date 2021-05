Gerechtshof Parijs: Airbus en Air France worden vervolgd voor ramp in 2009

Air France en Airbus moeten volgens het gerechtshof van Parijs terechtstaan voor hun rol bij het dodelijke ongeluk in 2009.

Bij de crash van vlucht AF447 kwamen alle 228 inzittenden om het leven. Het vliegtuig was op 1 juni 2009 onderweg van Rio de Janeiro naar Parijs. De piloten verloren de controle over het vliegtuig nadat zij niet de juiste procedures toepasten, zou uit het rapport blijken. De gezagvoerder was vanwege een rustpauze op dat moment niet in de cockpit en keerde drie minuten voor de crash terug. Hij zou geen duidelijke instructies hebben gegeven toen hij de cockpit verliet. De Airbus A330 van Air France stortte vervolgens neer in de Atlantische Oceaan. Nu moeten zowel de vliegtuigbouwer Airbus als de Franse luchtvaartmaatschappij Air France terecht staan.

Onvoldoende voorbereid

Volgens Franse onderzoekers waren de piloten niet goed voorbereid op een dergelijke situatie. De bemanning zou het snelheidsverlies door de blokkering van de pitotbuizen verkeerd hebben opgelost. De neus stond in een te hoge positie waardoor het toestel in overtrek belandde (bekijk hier een animatie van de laatste minuten van vlucht AF447). In 2018 werden de piloten schuldig bevonden, maar deze uitspraak werd een jaar later weer ingetrokken. Deze uitspraak is daarom opmerkelijk. Zowel Airbus als Air France hebben aangegeven het niet eens te zijn met de uitspraak van het hoger gerechtshof. Airbus heeft al aangegeven dat het in hoger beroep gaat. Air France zal waarschijnlijk volgen.

De Airbus A330

De Airbus A330 is een widebody toestel en vliegt al sinds 1992. Met een bereik van 13.400 kilometer valt het in het long-haul segment. Het vliegtuig is nog bij veel maatschappijen in dienst. Air France heeft op het moment nog vijftien Airbus A330’s in dienst en de KLM dertien.

