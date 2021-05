Een Airbus A320 van de maatschappij JetBlue is over zijn eigen pushbacktruck heengereden tijdens het slepen op Los Angeles Airport.

Op camera beelden van Los Angeles Airport (LAX) is te zien hoe de towbar van een pushbacktruck afbreekt tijdens het slepen. Vervolgens rijdt het vliegtuig over de truck heen. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.