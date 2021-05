Maastricht Airport dicht voor grootschalig onderhoud

De luchthaven in Maastricht doet voor drie dagen de deuren dicht in verband met grootschalig onderhoud aan de start- en landingsbaan.

De werkzaamheden aan de start- en landingsbaan zullen plaatsvinden vanaf maandag 31 mei tot en met 4 juni. Gedurende deze drie dagen is het vliegveld gesloten voor al het vliegverkeer. Met dit grootschalig onderhoud wil de luchthaven in Maastricht alvast onderhoud uitvoeren dat eigenlijk pas gepland was voor 2022.

Wat gaat er gebeuren?

De bovenste asfaltlaag van het zuidelijke deel van de baan wordt vervangen door een tijdelijke laag. Het zal gaan om een oppervlakte van 4500 vierkante meter. Ook worden er veertien betonplaten vervangen op de intersectie W1. Het bouwbedrijf BAM zal alle werkzaamheden uitvoeren op het vliegveld. Het grootschalig onderhoud aan de baan is al een tijdje uitgesteld. Werkzaamheden zouden niet kunnen zijn uitgevoerd volgens het vliegveld, omdat de temperatuur het niet toeliet. Wachten is nu geen optie meer. Het zomerseizoen staat voor de deur. In combinatie met een positieve verandering in reisadvies kan het misschien nog wel is druk worden deze zomer.

Onderhoud noodzakelijk

De baanrenovatie was op verzoek van het provinciaal bestuur doorgeschoven tot het najaar van 2022. Het uitstel was mogelijk onder de voorwaarden van een aantal extra onderhoudsmaatregelen zoals dagelijkse baaninspecties, baanreparaties en het vervangen van betonplaten. Langer wachten met dit grootschalig onderhoud is volgens de Netherlands Airport Consultants (NACO) niet verantwoord vanwege de veiligheidsrisico’s.

Maastricht Aachen airport

Maastricht Aachen airport ontvangt voornamelijk vrachtvliegtuigen. Waaronder een aantal zeldzame kisten. Zo kwam afgelopen maart een Ilyushin Il-62 (video) langs op het vliegveld. Het vliegveld kwam de laatste tijd vaker in het nieuws door een aantal incidenten. Zo verloor een Boeing 747 van Longtail Aviation na een explosie in een van de motoren, meerdere onderdelen. Hierbij zijn diverse auto’s beschadigd geraakt. Het toestel is uitgeweken naar Luik. Een paar dagen later blies een 777 van Qatar Airways een aantal dakpannen van een woning in Meersen. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.