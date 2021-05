Raketaanvallen Tel Aviv; verschillende vluchten uitgeweken | Video

Raketaanvallen uitgevoerd door Hamas op de Israëlische stad Tel Aviv heeft verschillende vluchten vertraagd of doen uitwijken.

De afgelopen dagen zijn de spanningen hoog opgelopen tussen de Palestijnse en Israëlische bevolking. De gemoederen liepen hoog op nadat vier Palestijnse families waarschijnlijk hun huis uitgezet zouden worden in Jeruzalem. Deze zouden plaats moeten maken voor Joodse kolonisten. Dit zorgde ervoor dat de spanningen enorm opliepen in verschillende steden door het land. Normaal gesproken spelen confrontaties zich vooral af in de Gazastrook en Jeruzalem. Het geweld lijkt zich nu uit te breiden naar andere steden. Waaronder de raketaanvallen in Tel Aviv.

De Ijzere Koepel

Aeronews deelde gisteren een tweet met een video waarin te zien is hoe de Iron Dome van de Israeli Defense Force (IDF) een groot gedeelte van de raketten onderschept. De Ijzeren Koepel is een raketafweersysteem van de Israëlische maak. Dit systeem moet burgers beschermen tegen raketaanvallen. In de meeste gevallen wordt 90% van de raketten onderschept, maar helaas bereiken sommige toch hun doel. Raketaanvallen in Tel Aviv komen bijna niet voor en de inwoners van de stad zijn ook aanzienlijk slechter voorbereid op dergelijke aanvallen. In een flatgebouw in Asjkelon zouden zes gewonden zijn geraakt. Israel voerde tot nu toe 130 vergeldingsaanvallen uit.

Vertraging

Op beelde van Flightradar24 is te zien dat een groot aantal toestellen bij Tel Aviv in hold staat of uitwijkt door de raketaanvallen. Het opnieuw oplaaiende conflict zorgt voor veel vertragingen. De onrust in het land lijkt voorlopig ook niet af te nemen. Het geweld in Israëlische steden met een Arabische bevolking neemt toe. De Verenigde Naties zijn bij elkaar gekomen voor overleg.

Due to ongoing rocket attacks on Tel Aviv, flights to TLV near the airport are either holding (#PS777) or diverting (#5C902). Others still en route. https://t.co/u0Mm0gghIl



🔁 https://t.co/oVnICv0f0i



🔀 https://t.co/kZwgIvdrkV pic.twitter.com/WRpt9dqTAX — Flightradar24 (@flightradar24) May 11, 2021